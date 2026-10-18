Sabato 14 novembre 2026 dalle ore 19:00 presso l'Albergo Ristorante Cicin a Casale Corte Cerro (VB) si terrà una lotteria che metterà a disposizione molteplici premi a tema Torino. Prima ci sarà una cena a menù fisso e durante l'evento parteciperanno ospiti a sorpresa. Il biglietto per prenderne parte costa 40 euro per gli adulti e 20 euro per i bambini. Per quanto riguarda la prenotazione deve essere effettuata entro il 7 novembre presso lo Snack Bar Joelle di via Renco 28 a Renco oppure chiamando uno dei numeri segnati nella locandina allegata qui sotto. L'evento è organizzato in collaborazione con il Torino Club Verbania 1964 e il Torino Club Vittorio Pozzo Premosello Chiovenda 1962. Tra i premi ci saranno alimenti, vestiario, un pallone e accessori granata. Trovate tutte le informazioni nei due allegati qui sotto.