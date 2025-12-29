Il 2025 granata in 6 foto, gennaio/febbraio: inizio anno positivo per i granata

L'anno nuovo è alle porte, e come da tradizione, a tutti viene in mente, prima di abbandonare un qualcosa, il percorso che è stato fatto. Anche Toro News permette ai suoi lettori un "salto nel passato", a ripercorrere quelli che sono stati i momenti più significativi del 2025, iniziamo con gennaio e febbraio.

I mesi di gennaio e febbraio hanno segnato una svolta per il Torino di Vanoli. Dopo un inizio di stagione altalenante, il Toro ha portato a casa diversi risultati utili consecutivi: cinque pareggi, due vittorie e una sconfitta in due mesi. I granata, infatti, pareggiano contro Parma, Juventus e Fiorentina, proprio all'alba del 2025, vincono poi 2-0 in casa contro il Cagliari e proseguono con altri due pareggi contro Atalanta e Genoa. Infine, perdono a Bologna contro i rossoblù per 3-2 dopo una partita piena di colpi di scena e chiudono il bimestre con l'esaltante vittoria per 2-1 contro il Milan tra le mura di casa.