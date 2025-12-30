Il 2025 è al termine, e come da tradizione l'ultimo giorno dell'anno si ripercorre quanto fatto negli ultimi 12 mesi, prima di aprire un nuovo capitolo e nuovi obiettivi. In questo articolo riviviamo i momenti salienti dei mesi di luglio e agosto del 2025 granata. Come temi cardine, naturalmente, il mercato e l'inizio del campionato, tra acquisti e contestazioni.
Il 2025 granata in 6 foto, luglio/agosto: mosse di mercato e batosta a San Siro
Ripercorriamo i momenti più significativi per il Torino dei mesi di luglio e agosto di questo 2025
Il mercato granata si apre nel peggiore dei modi: il Toro perde Samuele Ricci che va al Milan. Come era prevedibile e ormai già noto, Milinkovic-Savic passa al Napoli dando vita ad un asse Torino-Napoli che vede le due squadre protagoniste per tutta l'estate. Inoltre, Zapata inizia a muovere passi concreti verso il suo rientro in campo. Nel frattempo i granata si muovono anche sul mercato, e tra il ritiro di Passo allo Stelvio e le settimane seguenti, arrivano sette rinforzi fra cui Anjorin, Ismajli ed Israel, sostituto di Milinkovic-Savic.
