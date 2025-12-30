Il 2025 granata in 6 foto, luglio/agosto: mosse di mercato e batosta a San Siro

Il 2025 è al termine, e come da tradizione l'ultimo giorno dell'anno si ripercorre quanto fatto negli ultimi 12 mesi, prima di aprire un nuovo capitolo e nuovi obiettivi. In questo articolo riviviamo i momenti salienti dei mesi di luglio e agosto del 2025 granata. Come temi cardine, naturalmente, il mercato e l'inizio del campionato, tra acquisti e contestazioni.