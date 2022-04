Il 60% dei lettori è concorde: Lukic-Mandragora è la miglior coppia in mediana

I risultati del sondaggio di ieri sulla coppia in mediana preferita dai lettori di Toro News

Ieri, mercoledì 6 aprile, ToroNews ha interrogato i suoi lettori sulla loro coppia di centrocampo preferita. Mandragora e Lukic sono risultati essere quelli che hanno ottenuto maggiore successo con 322 voti (il 59,52% dei voti totali). Il campano ha dimostrato più volte di sapersi prendere delle responsabilità quasi da capitano con gol pesantissimi come quello a Bologna della scorsa stagione, il serbo invece è già in granata da diversi anni e i tifosi hanno potuto apprezzare i suoi preziosi inserimenti. Al secondo posto (con 117 voti che equivalgono al 21,63% del totale) c'è la coppia formata da Lukic e Pobega: ne esce fuori che il serbo è il centrocampista preferito dai supporters. Il triestino probabilmente paga una discontinuità nella titolarità e il probabile addio a fine anno in direzione Milano rossonera. In terza posizione ci sono Mandragora e Ricci. Questa sarebbe stata una coppia equilibrata con un giocatore di quantità (Mandragora) e uno di qualità (Ricci). Probabilmente la scelta dei lettori è dovuta alle pochissime presenze del toscano in Serie A. In questo finale il regista di Pontedera potrà mostrare di cosa è capace. All'ultimo posto c'è la coppia (con soli 23 voti che equivalgono al 4,25% dei voti totali) formata dal probabile partente Pobega e dall'ex Empoli Ricci. Il toscano ha avuto poca visibilità, mentre il numero quattro è plausibile che partirà in estate.