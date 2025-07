Il programma ufficiale del Torino: tra ritiro in Alto Adige e tour in Germania

Il panorama completo dell'estate granata

Redazione Toro News 1 luglio - 14:00

Il Torino FC ha ufficializzato il programma completo della preparazione estiva in vista della stagione 2025/26. Sarà un’estate ricca di appuntamenti, dal raduno al Filadelfia, al tradizionale ritiro in Alto Adige per chiudere infine con una mini tournée in Germania.

L'inizio dell'era Baroni e la nuova stagione — La nuova stagione inizierà ufficialmente martedì 8 luglio, quando squadra e staff si ritroveranno al centro sportivo del Filadelfia per i test medici e i primi allenamenti. Sarà un nuovo inizio per i granata per cominciare a prendere confidenza con il nuovo allenatore Marco Baroni, chiamato a prendere il posto di Paolo Vanoli. Al Fila, inoltre, potrebbero già esserci anche alcuni nuovi acquisti come ad esempio Anjorin e Ismajli, per i quali c'è molta fiducia di chiudere.

Ritiro e tour — Il classico ritiro pre stagione comincerà il 14 luglio e terminerà il 26 dello stesso mese e avrà luogo a Prato allo Stelvio, in Trentino-Alto Adige. Durante il ritro i tifosi potranno, come di consueto, vedere i giocatori da vicino sia dentro che fuori dal campo e assistere alla presentazione ufficiale della squadra per la nuova stagione. Sono inoltre previste due amichevoli ufficiali: Sabato 19 luglio, ore 17:00, Torino – Ingolstadt 04 e Sabato 26 luglio, ore 16:00, Torino – Cremonese. Entrambe le gare si disputeranno presso lo stadio locale di Prato allo Stelvio e serviranno a testare i primi schemi e le condizioni dei giocatori dopo la preparazione. Concluso il ritiro, i granata affronteranno altre due amichevoli prima dell'inizio della stagione: Il 9 e 10 agosto il Torino affronterà l’Hoffenheim a Sinsheim in una doppia sfida, la prima verrà effettuata alla PreZero Arena (stadio di casa del club), mentre la seconda dovrebbe andare in scena nel centro sportivo della squadra tedesca, anche se non c'è ancora l'ufficialità. Infine, lunedì 18 agosto, i granata daranno il via alla stagione 2024/2025 con la gara in Coppa Italia contro il Modena alle 21:15 tra le mura di casa.