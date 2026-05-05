Il River Plate omaggia il Grande Torino e lo fa durante la gara contro l'Atletico Tucuman. I tifosi dei padroni di casa hanno dato l’ennesima prova del legame indissolubile che perdura da anni con il club granata. Nei minuti iniziali della sfida dalla curva del Millionarios è sbucata fuori una coreografia raffigurante un Toro su uno sfondo bianco e rosso con la scritta “Eterna Amicizia”. Un rapporto che dura da 77 anni.