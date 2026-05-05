Il bellissimo gesto del club argentino per commemorare la memoria degli Invincibili

Piero Coletta
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TN RADIO LIVE! Ep. 263 - Si potevano onorare meglio

Il River Plate omaggia il Grande Torino e lo fa durante la gara contro l'Atletico Tucuman. I tifosi dei padroni di casa hanno dato l’ennesima prova del legame indissolubile che perdura da anni con il club granata. Nei minuti iniziali della sfida dalla curva del Millionarios è sbucata fuori una coreografia raffigurante un Toro su uno sfondo bianco e rosso con la scritta “Eterna Amicizia”. Un rapporto che dura da 77 anni.

River Plate v Boca Juniors - Torneo Liga Profesional 2021

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