Il Torino in testa per correttezza: è primo nel premio “Il Valore del Gioco”

Il nuovo riconoscimento premierà la squadra più corretta della Serie A, dentro e fuori dal campo

Redazione ToroNews 23 gennaio - 14:20

Se da un lato la classifica di Serie A non lascia sperare in una seconda metà di campionato da ricordare, arriva una magra consolazione per il Torino. E' infatti nato il premio "Fondazione Roma - Il Valore del Gioco", il nuovo riconoscimento frutto della collaborazione tra Fondazione Roma e Lega Serie A. Il riconoscimento, del valore di 100mila Euro, andrà alla squadra che, nel corso del campionato, si distinguerà maggiormente per correttezza e rispetto delle regole, sia in campo che fuori.

L'obiettivo è quello di valorizzare il rispetto della classe arbitrale, la lealtà sportiva e i comportamenti virtuosi dei tifosi sugli spalti. A riguardo è intervenuto Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A: "Con "Il Valore del Gioco" premiamo il club che durante la stagione dimostra sul campo maggior rispetto e correttezza. E' un messaggio che vogliamo trasmettere alle nuove generazioni, che seguono con passione i loro campioni facendone un modello da imitare". Il premio verrà consegnato in occasione della finale di Coppa Italia.

Intanto è stata pubblicata la classifica intermedia, che tiene conto delle giornate dalla 13° alla 21°. Al momento a guardare tutti dall'alto verso il basso è proprio il Torino col punteggio di 5.20. Seguono Parma (5.60), Juventus (6.15), Sassuolo (6.15) e Cagliari (6.40). La classifica definitva verrà svelata al termine dell'ultimo turno di campionato.