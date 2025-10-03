Il Toro deve ancora aspettare Zapata: Baroni fa capire che non è al meglio

Torino, Baroni su Zapata: "Ha voglia di rientrare. Può dare molto alla squadra"

Nel corso della conferenza stampa Marco Baroni ha parlato anche dell'attacco granata e del recupero del capitano Duvan Zapata. Il tecnico granata ha affermato: "Come sta vivendo Zapata il lento rientro? Di Duvan posso solo portare la testimonianza di un giocatore pienamente centrato nella squadra, conosce i margini che deve fare di miglioramento. Solo attraverso questa consapevolezza si può ridurre il gap. Dal punto di vista umano e professionale c'è vicinanza al gruppo, voglia di rientrare e tornare a quello che può dare a questa squadra". Il centravanti colombiano ha finora giocato appena 21' minuti in campionato nella sconfitta casalinga per 3-0 contro l’Atalanta e pochi istanti in Coppa Italia contro il Modena. Zapata non è ancora al meglio della condizione fisica e Baroni sembra essere più orientato ad affidarsi al duo Adams-Simeone, almeno fino a quando l'ex Napoli e Atalanta non tornerà nello stato di forma adatto. Il centravanti classe 1991 continua a lavorare con costanza al Filadelfia per recuperare il miglior stato di forma e si attende di poterlo rivedere anche in campo per la Serie A. Le difficoltà realizzative dei granata, inoltre, rendono ancora più rilevante l’assenza del colombiano che, come affermato dal tecnico granata, sta dimostrando fortemente la voglia di tornare ad essere al top della forma.