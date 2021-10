Il Toro non paga l’affitto del Filadelfia da un anno: la Fondazione fa chiarezza

La Fondazione fa chiarezza sul mancato pagamento degli affitti del Filadelfia: "Un disguido amministrativo che non andrebbe strumentalizzato"

La Fondazione Filadelfia fa chiarezza circa la questione sul mancato pagamento da parte del Torino FC dei canoni di affitto dello stadio. La notizia è iniziata a circolare questa mattina, partendo dalle pagine di Tuttosport. Il quotidiano sportivo riporta che la società granata è in ritardo sul punto e l'accusa arriva direttamente da Domenico Beccaria, membro del CdA della Fondazione: "Le rate semestrali di affitto non pagate dal Torino FC alla Fondazione sono 2 - sostiene il rappresentante dei tifosi nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione Filadelfia - , gennaio e luglio, per un totale di 205 mila euro. In pratica Cairo non paga da un anno". In merito alla questione, la Fondazione Filadelfia fa sapere tramite un comunicato che "il Torino FC ha comunicato che i fondi saranno disponibili a stretto giro, sanando definitivamente un semplice disguido amministrativo che non andrebbe pertanto strumentalizzato, tenuto conto della positiva situazione di liquidità di cui può godere la Fondazione che a seguito dell’incasso migliorerà ulteriormente per poter portare a termine le opere di completamento dell’impianto".