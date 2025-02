Ilic resta nel limbo: contatti sull’asse Torino-Mosca per sbloccare l’affare

Il giocatore ha già sostenuto e superato le visite mediche con lo Spartak

Redazione Toro News 11 febbraio 2025 (modifica il 11 febbraio 2025 | 06:22)

Che fine ha fatto Ivan Ilic? È la domanda che si stanno facendo i tifosi dello Spartak Mosca e, in fondo, anche quelli del Toro. Il centrocampista serbo sembrava ormai pronto a firmare con il club moscovita, tanto che si era diretto a Barcellona per sottoporsi alle visite mediche di rito (peraltro superate). E poi? Quando tutto sembrava pronto per le firme e gli annunci ufficiali, sono sorti alcuni intoppi.

Gli intoppi: le parole di Stankovic e Cairo — "Ilic? È uno dei nomi sulla nostra lista, ma non credo che arriverà", aveva affermato la scorsa settimana Dejan Stankovic, allenatore dello Spartak Mosca. E proprio il tecnico, connazionale del centrocampista granata, si era mosso in prima persona per ottenere Ilic come rinforzo. Gli intoppi sono stati confermati anche dal presidente Cairo, dopo la partita contro il Genoa: "Ci sono state delle difficoltà. Se sono ottimista? Vediamo, se Ilic resta con noi siamo contenti".

L'auspicio Spartak: investimento per le coppe europee — I contatti sull'asse Torino-Mosca restano costanti per provare a sbloccare un affare che farebbe comodo a tutte le parti in causa. Da un lato c'è il Toro, che realizzerebbe una plusvalenza liberandosi di un investimento che - sportivamente parlando - non ha fruttato. Dall'altro lo Spartak Mosca, alla ricerca di un profilo importante per il centrocampo, con l'auspicio che la fine della guerra in Ucraina sia imminente e che le squadre russe possano tornare a giocare le competizioni Uefa (il reintegro sarebbe immediato, come disposto dal Tas di Losanna). I contatti proseguiranno, dunque, alla ricerca di una soluzione che possa sbloccare l'arrivo di Ilic a Mosca.