Ilkhan torna in campo: segnali incoraggianti, ma anche tante domande sul futuro

Dal ritorno in campo ad una possibile cessione: il futuro di Ilkhan—
Il ritorno in campo è quindi un passaggio importante, soprattutto in chiave futura. Ilkhan ha un contratto in scadenza nel giugno 2026, con un’opzione a favore del Torino per il prolungamento fino al 2027. Una situazione che offre margine di manovra al club, ma che allo stesso tempo impone valutazioni chiare sul percorso del giocatore. Arrivato in granata per circa 5 milioni di euro, Ilkhan è ora chiamato a dimostrare di poter essere una risorsa credibile, o cedibile, all'interno della rosa. Le prossime settimane serviranno a capire se questo ritorno in campo potrà rappresentare un punto di ripartenza o se resterà un episodio isolato. Sicuramente il ragazzo può ancora dimostrare di potersi costruire una carriera qui a Torino, ma se così non fosse sarà importante provare a venderlo senza far rimpiangere eccessivamente l'investimento fatto su di lui.
