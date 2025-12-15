Ilkhan torna in campo: segnali incoraggianti, ma anche tante domande sul futuro

Ilkhan, il poco minutaggio è colpa del poco impegno?

Il percorso del giovane centrocampista turco è stato caratterizzato da grande discontinuità, forse più di presenze che di prestazioni, date comunque le poche possibilità ricevute sin qui. Marco Baroni in conferenza stampa aveva fatto il punto sulla situazione del giocatore, spiegando le sue scelte, ma anche un po' velatamente il motivo del poco spazio concesso : “Ilkhan è giovane e sta lavorando, è un centrocampista e potrebbe anche fare l’interno. In queste settimane l’ho visto più attivo e voglioso”. Parole che lasciavano intendere come la sua posizione fosse ancora in valutazione. Ma ha anche sottolineato la fiducia concessa in passato: “A San Siro diedi fiducia al ragazzo perché se lo era meritato. Lo sto vedendo bene, non è escluso che giochi”. Un passaggio che aiuta a leggere il recente impiego come una conseguenza del lavoro svolto in allenamento.