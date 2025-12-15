Toro News
Ilkhan torna in campo: segnali incoraggianti, ma anche tante domande sul futuro

Il centrocampista turco è tornato a giocare e ora dovrà dimostrare a Baroni di essere all'altezza
Alberto Girardi

Dopo un periodo di panchina e forse anche di sfiducia di Baroni nei suoi confronti, Emirhan Ilkhan è tornato a giocare alcuni minuti. Un rientro che rappresenta un segnale positivo per il centrocampista granata, chiamato ora a dare continuità dopo una fase complicata della sua esperienza al Torino. Nei pochi minuti a disposizione, Ilkhan ha mostrato l'atteggiamento giusto e ora potrebbe rientrare nelle gerarchie del centrocampo granata.

Ilkhan, il poco minutaggio è colpa del poco impegno?

Il percorso del giovane centrocampista turco è stato caratterizzato da grande discontinuità, forse più di presenze che di prestazioni, date comunque le poche possibilità ricevute sin qui. Marco Baroni in conferenza stampa aveva fatto il punto sulla situazione del giocatore, spiegando le sue scelte, ma anche un po' velatamente il motivo del poco spazio concesso : Ilkhan è giovane e sta lavorando, è un centrocampista e potrebbe anche fare l’interno. In queste settimane l’ho visto più attivo e voglioso”. Parole che lasciavano intendere come la sua posizione fosse ancora in valutazione. Ma ha anche sottolineato la fiducia concessa in passato: “A San Siro diedi fiducia al ragazzo perché se lo era meritato. Lo sto vedendo bene, non è escluso che giochi”. Un passaggio che aiuta a leggere il recente impiego come una conseguenza del lavoro svolto in allenamento.

Dal ritorno in campo ad una possibile cessione: il futuro di Ilkhan

Il ritorno in campo è quindi un passaggio importante, soprattutto in chiave futura. Ilkhan ha un contratto in scadenza nel giugno 2026, con un’opzione a favore del Torino per il prolungamento fino al 2027. Una situazione che offre margine di manovra al club, ma che allo stesso tempo impone valutazioni chiare sul percorso del giocatore. Arrivato in granata per circa 5 milioni di euro, Ilkhan è ora chiamato a dimostrare di poter essere una risorsa credibile, o cedibile, all'interno della rosa. Le prossime settimane serviranno a capire se questo ritorno in campo potrà rappresentare un punto di ripartenza o se resterà un episodio isolato. Sicuramente il ragazzo può ancora dimostrare di potersi costruire una carriera qui a Torino, ma se così non fosse sarà importante provare a venderlo senza far rimpiangere eccessivamente l'investimento fatto su di lui.

