Domani pomeriggio sarà possibile scambiare autografi e foto con due elementi dell'organico di D'Aversa
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Il Torino ha annunciato che domani, martedì 14 aprile, alla Rinascente di Torino, saranno presenti due giocatori granata: Alieu Njie e Nikola Vlasic. Sarà possibile, dunque, incontrare dal vivo il numero 10 granata, uno dei giocatori più amati dai tifosi, e il giovane attaccante, classe 2005, che ha già mostrato ottime qualità. Di seguito l'annuncio del club.
Il comunicato del Torino"Martedì 14 aprile, a partire dalle 17.30, potrete incontrare Alieu Njie e Nikola Vlasic alla Rinascente di Torino in Via Lagrange presso il corner del Torino FC Store che trovate al secondo piano! I nostri ragazzi saranno disponibili per foto e autografi: vi aspettiamo numerosi".
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