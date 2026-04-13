Domani pomeriggio sarà possibile scambiare autografi e foto con due elementi dell'organico di D'Aversa

Redazione Toro News
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Torino-Verona 2-1: "Il +12 e il terzo successo di D'Aversa valgono la salvezza"

Il Torino ha annunciato che domani, martedì 14 aprile, alla Rinascente di Torino, saranno presenti due giocatori granata: Alieu Njie e Nikola Vlasic. Sarà possibile, dunque, incontrare dal vivo il numero 10 granata, uno dei giocatori più amati dai tifosi, e il giovane attaccante, classe 2005, che ha già mostrato ottime qualità. Di seguito l'annuncio del club.

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Il comunicato del Torino

"Martedì 14 aprile, a partire dalle 17.30, potrete incontrare Alieu Njie e Nikola Vlasic alla Rinascente di Torino in Via Lagrange presso il corner del Torino FC Store che trovate al secondo piano! I nostri ragazzi saranno disponibili per foto e autografi: vi aspettiamo numerosi".

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