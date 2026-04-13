Il Torino ha annunciato che domani, martedì 14 aprile, alla Rinascente di Torino, saranno presenti due giocatori granata: Alieu Njie e Nikola Vlasic. Sarà possibile, dunque, incontrare dal vivo il numero 10 granata, uno dei giocatori più amati dai tifosi, e il giovane attaccante, classe 2005, che ha già mostrato ottime qualità. Di seguito l'annuncio del club.

Il comunicato del Torino

, a partire dalle 17.30, potrete incontrarealladi Torino in Via Lagrange presso il corner del! I nostri ragazzi saranno disponibili per foto e autografi:".