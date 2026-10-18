Tra i corridoi del Filadelfia si lavora per dare continuità al momento positivo in casa granata in vista del posticipo di lunedì contro la squadra di Gilardino al Tardini, ma le condizioni fisiche della rosa granata resta uno dei temi centrali per Ignazio Abate. Dalla sala stampa del Grande Torino arrivano indicazioni chiare sulla gestione fisica e mentale della rosa del Torino. Abate ha fatto il punto sulle condizioni della squadra, soffermandosi in particolare sullo stato di salute del reparto offensivo e sul percorso di crescita dei singoli.

"Zapata in crescita, Pellegri da proteggere": cresce l'attacco granata

Interpellato sulla tenuta del pacchetto avanzato e sui progressi dei suoi uomini chiave, il tecnico granata ha tracciato un quadro rassicurante ma improntato alla prudenza: “Stanno tutti bene, dobbiamo stare attenti a Pellegri visto il suo storico: lo alterniamo con giorni di carico e scarico. Zapata sta trovando continuità in allenamento e sta crescendo. Sono fortunato ad avere attaccanti così: in allenamento c’è un livello alto”. Parole che confermano la volontà di monitorare con attenzione i carichi di lavoro di Pellegri per evirare ricadute, valorizzando al contempo il costante recupero della miglior condizione da parte di Zapata.

Ilkhan out due-tre settimane: tornerà a disposizione di Abate a novembre

Se davanti le notizie spingono all'ottimismo, la mediana deve invece fare i conti con un nuovo stop forzato. Emirhan Ilkhan è uscito malconcio dal match contro l'Udinese a causa di un problema all'adduttore che lo costringerà a rimanere ai box per circa due-tre settimane. Un’assenza che complica le rotazioni a centrocampo e costringe il tecnico a studiare soluzioni alternative per la regia. Resta poi ai margini Franco Israel: il portiere uruguaiano prosegue il suo lungo iter di riabilitazione da lungodegente, rimanendo lontano dai campi per tempi ancora indefiniti.