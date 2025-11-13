Ahi Toro, Ilic ko con la Serbia. Va giù da solo, problema al ginocchio

Non inizia al meglio la sosta Nazionali in casa Torino: Marco Baroni è già costretto a chiudere gli occhi nella speranza che uno dei suoi giocatori - che nelle ultimissime partite aveva ritrovato la titolarità - non si sia fatto niente di grave. Si tratta di Ivan Ilic: il centrocampista granata è partito titolare nella gara valevole per le qualificazioni ai Mondiali tra Inghilterra e Serbia. Una gara combattuta in quel di Wembley, con la partita che si è, però, complicata e non poco per la formazione di Veljko Paunovic. A soli 6 minuti dalla rete siglata per i padroni di casa da Saka, la sfida è stata momentaneamente interrotta al 35'.

Ilic rimane a terra: le sue condizioni

Ilic rimane a terra nei pressi della propria area di rigore, di fatto interrompendo la gara. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il centrocampista serbo, che si è accasciato da solo, senza aver avuto un contrasto con un altro giocatore, avrebbe sentito una torsione del ginocchio, chiedendo al proprio CT la sostituzione immediata. Le sue condizioni non sono ancora state definite, lo staff medico della Nazionale serba è già al lavoro per avere le idee più chiare ma si avranno aggiornamenti soltanto nei prossimi giorni. Intanto da Torino, nella preoccupazione generale, la speranza è che non sia niente di grave per il numero 8 granata, che comunque - da sottolineare - è uscito dal campo sulle sue gambe.