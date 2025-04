Njie, niente bis con il Como ma il recupero procede: rientrerà entro fine anno

L'attaccante svedese è nella fase finale del recupero e potrebbe tornare a disposizione di Vanoli per le ultimissime gare di questa stagione

Redazione Toro News 10 aprile - 06:20

Quella contro il Como non sarà mai una partita come tutte le altre per Alieu Njie. Proprio contro i lariani, lo scorso ottobre, il talentino svedese ha trovato il primo gol in Serie A, regalando un successo importante al Toro. Una rete di rapina che fu una luce nel buio nel periodo più difficile della stagione dei granata. A distanza di oltre cinque mesi, un girone dopo, Njie sarà costretto ad assistere al match di ritorno dello stadio Sinigaglia senza poter scendere in campo. Il classe 2005 sta infatti lavorando per lasciarsi definitivamente alle spalle la frattura al malleolo rimediata lo scorso 1° gennaio contro l'Atalanta.

Il recupero procede bene: lavoro atletico al Filadelfia — Nessuna sfida dai dolci ricordi, dunque, ma le notizie dall'infermeria sono positive. Il recupero di Njie sta procedendo bene e il giocatore potrà tornare a disposizione di Vanoli per il finale di stagione. Il giovane svedese ha ripreso ad allenarsi al Filadelfia, dove sta svolgendo lavoro atletico in vista del rientro sul terreno di gioco. Una notizia positiva per un giocatore che ha saputo ritagliarsi uno spazio importante alla prima stagione in Serie A, passando dalla Primavera alla prima squadra senza tappe intermedie in prestito. Njie ha messo insieme 17 presenze tra campionato e coppa, impreziosite dal pesante gol contro il Como. E il bilancio potrebbe ancora migliorare: nel mirino c'è il rientro per il finale di stagione. Un traguardo ancora possibile a cui Njie sta lavorando.

Torino, Njie un giocatore valido anche per il futuro — Dal punto di vista numerico il Torino è coperto nel ruolo di Njie, che - pur non essendo mai partito titolare quest'anno - si è reso una valida alternativa nel ruolo di attaccante esterno sinistro. Nel 4-2-3-1 di Vanoli, oggi quella posizione può essere occupata da Elmas e da Karamoh (oltre che da Salama, preso in prestito per sostituire proprio Njie ma messo fuori causa da un serio infortunio muscolare). In prospettiva futura, tuttavia, la posizione di entrambi i giocatori è tutta da decifrare: il macedone è in prestito con diritto di riscatto, il francese è in scadenza di contratto. Esiste dunque la possibilità che dal 1° luglio entrambi non vestano più la maglia granata. Njie, invece, è sotto contratto fino al 2026. E vista la sua giovane età (è un classe 2005), salvo sorprese il Torino ripartirà anche da lui nel 2025/2026.