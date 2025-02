Torino, domani esami alla caviglia per Njie: si teme un infortunio importante

Nella gara in trasferta contro l'Atalanta, terminata con il risultato di 1 a 1, Alieu Njie è subentrato al 63' a Yann Karamoh. Dopo una gara non brillantissima, nei minuti di recupero lo svedese si è avventato su Cuadrado per cercare di recuperare la palla in un momento di affanno della squadra granata. Nel contrasto con il colombiano, Njie ha accusato dolore alla caviglia. Nella giornata di domani, lunedì 3 febbraio, saranno condotti gli esami medici per accertarsi delle condizioni dell'esterno offensivo granata. Allo stato attuale, si teme un infortunio importante: il numero 92 granata potrà essere costretto a rimanere per non poco tempo fuori dal terreno di gioco. Secondo quanto riportato da Paolo Aghemo, infatti, l'attaccante svedese avrebbe riportato una frattura al malleolo della caviglia destra, e la sua stagione sarebbe quindi compromessa.