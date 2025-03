Torino, il punto dall’infermeria: Ilic in dubbio, Tameze recuperato

Dopo l'assenza contro Milan e Monza torna a disposizione Adrien Tameze, che sarà nella lista dei convocati per la gara di Parma. In dubbio Ivan Ilic, che come dichiarato in conferenza da Vanoli ha la febbre. Inolre, alla vigilia della gara contro il Monza, Vanoli aveva annunciato che Amine Salama non sarebbe partito con i compagni a causa di un dolore alla schiena che gli ha impedito di allenarsi al meglio. Tuttavia, l'attaccante francese classe 2000 potrebbe recuperare e tornare a disposizione di Vanoli per la sfida contro il Parma.

Torino, gli altri infortunati: Njie, Schuurs e Zapata

Continuano le terapie per gli altri infortunati. Schuurs non giocherà neanche una partita ufficiale del Torino nel 2024-25. Il difensore olandese sta continuando le terapie. Duvan Zapata sarà molto complicato rivederlo in campo in questa stagione. Sarà più probabile che rientri in tempo Alieu Njie (dovrebbe tornare tra aprile e maggio). L'esterno offensivo svedese è stato operato pochi giorni fa, in seguito alla frattura al malleolo tibiale destro. Infine, tra un mese potrebbe tornare disponibile Zanos Savva, che ha esordito l'anno scorso in Serie A con mister Juric, ma che non ha giocato neanche un minuto in questa stagione dopo l'operazione a settembre per una tendinopatia rotulea di alto grado.