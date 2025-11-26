Torino, il punto dall’infermeria in vista di Lecce: rientra Adams, ma non Simeone

In vista del match in trasferta col Lecce, il Torino si prepara a cambiare pelle dopo la formazione schierata contro il Como. In Salento dovrebbero tronare a disposizione alcune pedine importanti, mentre altre avranno bisogno di ulteriore tempo per recuperare al 100%. Ché Adams (fermo per gastroenterite) dovrebbe tornare a disposizione, mentre Giovanni Simeone, ai box per il problema muscolare alla coscia sinistra, difficilmente rientrerà prima di metà dicembre e dovrà assistere alla partita di domenica dal divano. Sul fronte difesa, Saul Coco è finalmente ristabilito dal fastidio alla mano (era stato precauzionalmente in panchina con il Como) e si candida al rientro. Ardian Ismajli invece continua a lavorare per risolvere il sovraccarico muscolare alla coscia destra, e la sua presenza domenica resta in dubbio. Infine, in mediana Ivan Ilić prosegue il recupero dal trauma al ginocchio: il suo rientro contro il Lecce è in forte dubbio. Assenti anche i lungodegenti Schuurs e Savva, che oggi festeggiano il loro compleanno, ma ancora non si sa quando festeggeranno il loro rientro in campo.