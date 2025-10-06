Torino, il punto dall’infermeria: Ismajli valutato in Albania, stop per Ilic

Arriva la pausa nazionali e il Torino non tornerà in campo prima del 18 ottobre. Proprio in vista del rientro, in casa contro il Napoli, il Torino continua a fare i conti con qualche acciacco. Da monitorare le condizioni di Pedersen, uscito nell’ultima gara contro la Lazio ma per quelli che sono sembrati soltanto dei crampi: le sue condizioni non destano particolare preoccupazione. Situazione da valutare anche per Ismajli, convocato dalla nazionale albanese, dove verrà valutato dopo il problema muscolare accusato contro il Parma. Anjorin prosegue con un programma di lavoro personalizzato e verrà nuovamente valutato durante la sosta per capire i tempi di pieno recupero, alle prese con un quadro di fascite plantare reattiva bilaterale prevalente a sinistra. Infine Ilic, come riportato da Gianluca Di Marzio, non si unirà alla nazionale serba a causa di un fastidio rimediato al polpaccio. Ancora assenti poi i lungodegenti Zanos Savva e Perr Schuurs, i cui tempi di recupero restano incerti.