Torino, il punto dall’infermeria: rientra Nkounkou. Adams e Coco…

Allenamento a porte aperte in vista dell’undicesima giornata di campionato dove il Torino di Marco Baroni sarà impegnato nel derby contro la Juventus. Il Toro si trova al tredicesimo posto in classifica e vuole confermare il momento positivo dopo un inizio di stagione molto difficile. La sfida di questa giornata, però, si preannuncia particolare, dato che sabato 8 novembre la squadra di Baroni sarà impegnata nella sentita sfida contro la formazione bianconera. In vista del Derby della Mole di sabato il club granata ha nuovamente aperto ai tifosi le porte del Filadelfia che, nella giornata di oggi, martedì 4 novembre, si sono radunati per assistere all’allenamento. Tuttavia, non tutti i giocatori granata hanno preso parte alla seduta di allenamento. Infatti, l’allenamento odierno ha fornito anche un punto sulla situazione degli infortunati in casa granata, fornendo alcune indicazioni importanti in vista della sfida contro i bianconeri.

Torino, le ultime notizie dall'infermeria

Sul fronte infermeria, l’allenamento di oggi ha fornito aggiornamenti importanti sui giocatori alle prese con problemi fisici e percorsi di recupero. Buone notizie per i tifosi granata: Israel è sceso in campo con i portieri e si è allenato regolarmente anche se solo per la prima parte della sessione di allenamento. L’estremo difensore uruguaiano ha poi svolto lavoro personalizzato. Anche Niels Nkounkou ha smaltito gli ultimi problemi fisici e si è allenato con il resto della squadra. Marcus Pedersen, invece, ha qualche linea di febbre e non è sceso in campo. Lavoro personalizzato per Saul Coco e Che Adams ma senza allarmi: al momento le loro condizioni non preoccupano e dovrebbero entrambi saranno a disposizione per il derby della Mole. Saranno monitorati nei prossimi giorni. Brutte notizie invece per quanto riguarda Aboukhlal: il marocchino non si è allenato con il resto della squadra e il suo reintegro è ancora lontano. Assenti anche i lungodegenti Savva e Schuurs.