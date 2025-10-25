Torino, il punto dall’infermeria: rientrano Pedersen e Aboukhlal, su Israel…

Torino, le ultime notizie dall'infermeria

Sul fronte infermeria, Baroni ha fornito aggiornamenti importanti sui giocatori alle prese con problemi fisici e percorsi di recupero. Buone notizie per i tifosi granata: dopo il risentimento accusato ai flessori della coscia sinistra, Aboukhlal è tornato in gruppo insieme a Pedersen che sarà a disposizione per la gara di domani. Il tecnico ha rassicurato sulle condizioni del norvegese e di Ismajli in conferenza: "Pedersen ha i novanta minuti nelle gambe? Sì, sta benissimo. Ha avuto solamente una contusione che ha smaltito velocemente in settimana. È disponibile. Ismajli? E' rientrato: con due partite riavvicinate se non parte in una partita, partirà in quella dopo". Per Nkounkou e Israel, invece, ieri ancora lavoro personalizzato e terapie. In conferenza il Baroni si è soffermato sulle condizioni dell'estremo difensore uruguaiano: "Aspettare Israel fino a domani o gioca Paleari? Il ragazzo sta facendo di tutto per poter scendere in campo, ma io ho grandissima fiducia in Paleari e anche Popa si sta allenando benissimo. Sono situazioni borderline, io in queste situazioni devo rafforzare un giocatore come Paleari che sta dando un contributo straordinario nella squadra e in allenamento, massima fiducia in lui". Inoltre, Tino Anjorin sta recuperando la condizione dopo la fascite. Assenti saranno anche i lungodegenti Savva e Schuurs.