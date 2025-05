Torino, Schuurs: “Ecco quando penso di tornare in campo”

Dopo quasi due campionati visti da fuori, Perr Schuurs sembra sempre più vicino al ritorno in campo. Il centrale olandese, ai box da ottobre 2023 a causa della rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro nella sfida casalinga contro l'Inter, sta continuando a lavorare per tornare a disposizione in vista della prossima stagione. Schurrs anche stamattina di è allenato al Filadelfia e all'uscita dal centro sportivo granata ha rassicurato io tifosi sul suo ritorno in campo: “Torno a settembre o ottobre. Il ginocchio sotto sforzo non fa più male. Ora faccio lavoro muscolare”.