Torino-Udinese, Vlasic non convocato: le ultime

Le condizioni di Vlasic non sono preoccupanti e il croato ha sperato sino all'ultimo di partecipare alla gara contro i friulani, ma non sarà così e non è stato convocato da Paolo Vanoli e il suo staff. Il numero 10 è sulla via del rientro ma non è ancora prono per scendere in campo nel match di oggi, mercoledì 23 aprile. Salterà dunque la seconda gara di fila per un'infortunio muscolare al polpaccio, che lo aveva tenuto ai box già contro il Como. Il rientro, quantomeno in panchina, potrebbe essere già questo weekend contro il Napoli, ma la situazione verrà valutata meglio nei prossimi giorni.