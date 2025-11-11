Toro, il punto dall’infermeria: Israel rimane a Torino per recuperare

Arriva la pausa nazionali e il Torino non tornerà in campo prima del 24 novembre. Proprio in vista del rientro, in casa contro il Como di Fabregas, il club granata continua a monitorare la situazione infortunati. Con i rientri in gruppo di Niels Nkounkou e Zakaria Aboukhlal precedenti al derby della Mole con la Juventus, tra gli indisponibili in casa Toro rimangono solo i lungodegenti Zanos Savva e Perr Schuurs, i cui tempi di recupero restano incerti. Tuttavia, rimangono da monitorare le condizioni di Franco Israel, ma le sue condizioni non destano particolare preoccupazione. L'estremo difensore uruguaiano non è partito per gli impegni con la propria nazionale ed è rimasto nel capoluogo piemontese per recuperare dai problemi che lo hanno tenuto lontano dal campo dalla gara contro il Napoli.