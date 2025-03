Toro, Lazaro e Walukiewicz sulla via del recupero. E al Fila si rivede Ilkhan

Il fine settimana senza gare ha rappresentato l'opportunità per concentrarsi sul recupero

Riparte il campionato del Torino dopo la sosta Nazionali, per Paolo Vanoli e i suoi ragazzi sarà importante cercare di continuare a proseguire con la striscia positiva nella sfida in programma lunedì 31 marzo alle 20.45 contro la Lazio. Il tecnico granata, per l'impegno contro i biancocelesti, potrà probabilmente contare anche su Lazaro e Walukiewicz che nei giorni scorsi non hanno preso parte agli impegni con le relative Nazionali e sono rimasti al Filadelfia a lavorare per recuperare dai loro guai fisici.

Torino, Lazaro e Walukiewicz hanno smaltito gli acciacchi: ci saranno contro la Lazio — Buone notizie per Paolo Vanoli: Valentino Lazaro e Sebastian Walukiewicz hanno approfittato della sosta per smalti i loro acciacchi fisici e provare a tornare a disposizione del tecnico granata già dalla ripresa degli allenamenti in programma mercoledì. Lazaro ha recuperato dal colpo alla caviglia rimediato contro il Parma mentre il difensore polacco, che non ha risposto alla chiamata della sua nazionale, è alle prese con un piccolo fastidio muscolare accusato contro l'Empoli.

Ilkhan torna al Filadelfia: si rivede anche il giovane centrocampista turco — L'infermeria granata conta anche di alcuni giocatori fermi da tanti mesi come Schuurs, Zapata e il giovane Savva. Un altro giocatore che non ha ancora potuto giocare un solo minuto in questa stagione è Emirhan Ilkhan. Il classe 2004 turco si è fatto male in una partitella a settembre contro la Primavera allo stadio Olimpico Grande Torino: per lui rottura del legamento crociato e stagione passata in infermeria. Adesso che restano ancora poche partite in calendario, il giovane centrocampista è tornato ad allenarsi al Filadelfia come testimoniato da lui stesso, pubblicando una foto sui propri profilo social. Allegato a questo scatto Ilkhan ha scritto: "Felice di tornare al Fila".