Toro, quando torna Duvan Zapata? Ecco l’auspicio di Vanoli

Redazione Toro News 20 aprile 2025 (modifica il 20 aprile 2025 | 06:31)

Fresco di rinnovo fino al 2027, Duvan Zapata sta continuando a lavorare per tornare a disposizione di Paolo Vanoli. Ci vorrà ancora un po' di pazienza prima di rivedere in campo il colombiano in gare ufficiali. Come già previsto e spiegato in più di un'occasione, il centravanti tornerà solamente per la prossima stagione.

Quando torna Zapata? Vanoli spiega — Al momento non c'è una data precisa per il rientro a pieno regime di Zapata. Le tempistiche dipenderanno da come il colombiano continuerà a rispondere alla tabella personalizzata che sta seguendo da mesi per rimettersi in carreggiata dopo la rottura di crociato anteriore, menisco mediale e menisco laterale. Il capitano granata è tornato al Filadelfia, dove sta lavorando sulla forza e facendo corsetta leggera in campo.

Buone sensazioni: obiettivo ritiro — L'obiettivo di Zapata è tornare a lavorare almeno in parte con il gruppo nel ritiro estivo, in programma nella seconda metà di luglio a Prato allo Stelvio. A spiegare la situazione è stato Paolo Vanoli nel presentare la gara contro l'Udinese. "L'obiettivo è vederlo in campo con noi in ritiro, almeno in parte se non già del tutto", ha spiegato il tecnico, che al momento non vuole però sbilanciarsi sulle tempistiche esatte: "Darsi una prospettiva futura oggi sarebbe come scommettere al lotto, ma il recupero sta procedendo molto bene. In questo momento Duvan sta alternando forza e corsetta sul campo".