Toro, Schuurs ci prova e non molla: ecco le foto del suo allenamento al Filadelfia

I tifosi rivogliono in campo Perr Schuurs, e lui stesso ci prova in tutti i modi. L'esperienza del difensore olandese al Torino si è trasformata in un vero e proprio calvario, dall'infortunio di ottobre 2023 fino ad oggi, in cui l'ex Ajax non ha ancora avuto la possibilità di tornare in campo. Ad oggi, il futuro è incerto, ma una certezza c'è: la speranza è l'ultima a morire. Così per lo staff, allenatore, società, così per i tifosi, così per il giocatore: Schuurs nelle proprie storie Instagram ha pubblicato due fotografie che lo ritraggono nel corso di un allenamento in palestra. Ancora non ci sono foto in campo, ma già questo accenno di risultato dona nuova speranza per un popolo che spera di rivedere in campo quello che si era rivelato come un ottimo difensore: il Toro ne avrebbe più bisogno che mai.