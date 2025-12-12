Toro News
I migliori video scelti dal nostro canale

tor toro infortuni Toro, Schuurs ci prova e non molla: ecco le foto del suo allenamento al Filadelfia

news

Toro, Schuurs ci prova e non molla: ecco le foto del suo allenamento al Filadelfia

schuurs
Due fotografie che colorano di verde speranza il pomeriggio dei tifosi granata
Redazione Toro News

I tifosi rivogliono in campo Perr Schuurs, e lui stesso ci prova in tutti i modi. L'esperienza del difensore olandese al Torino si è trasformata in un vero e proprio calvario, dall'infortunio di ottobre 2023 fino ad oggi, in cui l'ex Ajax non ha ancora avuto la possibilità di tornare in campo. Ad oggi, il futuro è incerto, ma una certezza c'è: la speranza è l'ultima a morire. Così per lo staff, allenatore, società, così per i tifosi, così per il giocatore: Schuurs nelle proprie storie Instagram ha pubblicato due fotografie che lo ritraggono nel corso di un allenamento in palestra. Ancora non ci sono foto in campo, ma già questo accenno di risultato dona nuova speranza per un popolo che spera di rivedere in campo quello che si era rivelato come un ottimo difensore: il Toro ne avrebbe più bisogno che mai.

Toro, Schuurs ci prova e non molla: ecco le foto del suo allenamento al Filadelfia- immagine 2

Leggi anche
Torino, Cairo taglia col passato: Vagnati paga le poche scommesse vinte
Torino-Cremonese, gli ex della sfida: da Nicola a Sanabria, passando per Bonazzoli

© RIPRODUZIONE RISERVATA