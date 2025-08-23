Inter-Torino, Asllani verso il forfait: ecco perché

Slitta ancora l’ufficialità dell’arrivo in granata di Kristjan Asllani. Il centrocampista albanese ex Empoli, dopo aver sostenuto le visite mediche di rito e firmato il contratto che lo legherà al Torino nella giornata di giovedì, non è stato ancora annunciato dalla società granata a causa di alcuni problemi burocratici tra il club di Urbano Cairo e l’Inter. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il club nerazzurro non ha ancora inviato al Torino i documenti necessari per completare il tesseramento del regista classe 2002. Questo ritardo formale, però, potrebbe impedire la convocazione dell'albanese per la trasferta in programma lunedì, 25 agosto, allo stadio Giuseppe Meazza proprio contro la sua ex squadra in occasione della prima giornata del campionato di Serie A 2025-2026. La società granata resta in attesa di capire come si evolverà situazione e se il tecnico granata Marco Baroni sarà davvero costretto a rinunciare all'albanese per il delicato match contro i nerazzurri.