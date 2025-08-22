Inter-Torino, Baroni al debutto in A con i granata cerca punti a San Siro

Attesi almeno 1500 tifosi del Toro per il debutto nel campionato 2025/26, subito sul campo dell'Inter

Eugenio Gammarino 22 agosto 2025 (modifica il 22 agosto 2025 | 14:12)

L'attesa è finita. Lunedì alle ore 20:45 l'Inter ospiterà il Torino allo stadio Giuseppe Meazza nella prima giornata del campionato di Serie A 2024/25. Sia i granata che i nerazzurri dopo la preparazione estiva guidata dai due nuovi allenatori Marco Baroni e Cristian Chivu sono pronti ad esordire in campionato con un nuovo volto. L’Inter nel corso dell'estate ha messo a segno una campagna acquisti mirata che ha portato all'arrivo di Bonny, Diouf, Luis Henrique e Sucic. Il Torino ad oggi ha fatto arrivare sotto la Mole sette innesti: Aboukhlal, Ismajli, Ngonge, Israel, Anjorin, Simeone e Asllani ma è ancora scoperto in qualche slot e dunque il calciomercato per i granata non si può ancora definire concluso.

Come arrivano i nerazzurri a Inter-Torino? — L’Inter arriva all'esordio in campionato con dei risultati di prestigio ottenuti durante il ritiro estivo. Cristian Chivu, arrivato in nerazzurro a luglio, ha fatto il suo debutto sulla panchina del club nerazzurro in occasione del Mondiale per Club tenutosi negli Stati Uniti in cui l’Inter si è arresa solo al Fluminense ai quarti di finale. Inoltre, durante la preparazione estiva il club lombardo ha anche affrontato alcuni test di pre campionato contro Olympiacos, Monza, Inter U23 e Monaco. Lautaro e compagni hanno totalizzato quattro vittorie su quattro match, subendo cinque gol.

Come arrivano i granata a Inter-Torino? — Dall'altra parte il Torino arriva alla prima di campionato dopo un non molto positivo precampionato ma reduce dalla vittoria nei trentaduesimi di Coppa Italia contro il Modena. Nei match estivi il Toro di Marco Baroni ha ottenuto solo un successe su cinque match: l’unica vittoria è stata la sfida di Prato allo Stelvio contro la Cremonese. Poi è arrivato un pareggio, contro l’Ingolstadt (1-1) e tre sconfitte: la doppia sfida contro il Monaco, con entrambe le gare terminate sul punteggio di 3-1 in favore dei Monegaschi, e poi la sfida contro il Valencia in occasione del trofeo Naranja, vinto dagli spagnoli 3-0. Inoltre i granata arrivano da un successo per 1-0 in Coppa Italia contro il Modena che ha permesso alla squadra di Baroni di passare il turno e raggiungere il Pisa ai sedicesimi di finale.

Verso Inter-Torino, attesi 1500 tifosi granata allo stadio Meazza — In occasione della prima di campionato contro l’Inter allo stadio Giuseppe Meazza di Milano sono, al momento, attesi circa 1500 tifosi granata. Il settore dedicato agli ospiti, come ogni partita dell'Inter, è il terzo anello blu, che dispone di 4361 posti totali. Attualmente è stata superata quota 1500 biglietti per il settore ospiti di San Siro per la sfida di lunedì fra nerazzurri e granata. Il costo di ogni biglietto è di 10€ e non è obbligatorio possedere la tessera Cuore Granata per acquistare il biglietto nel settore ospiti.