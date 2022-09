Inter-Torino, le formazioni ufficiali: Seck e non Radonjic dal 1′. C’è Buongiorno

Scelti gli undici che scenderanno in campo alle 18 a San Siro per la gara tra nerazzurri e granata

Simone Inzaghi e Ivan Juric (ancora sostituito da Matteo Paro in panchina essendo alle prese con la polmonite) hanno scelto i due undici con cui partire alle 18. Il Torino, come preannunciato alla vigilia, punta su Milinkovic-Savic in porta e in difesa spazio a Buongiorno, che ha vinto il ballottaggio con Schuurs; Djidji agirà sul centrodestra, Rodriguez sul centrosinistra. In mezzo al campo Lukic farà coppia con Linetty (ancora assente Ricci), mentre Lazaro partirà dal 1' sulla destra e Vojvoda attaccherà e difenderà sulla sinistra. Sanabria è stato preferito a Pellegri nel ruolo di attaccante. La grande novità sulla trequarti: fuori Radonjic e dentro Seck che farà coppia con Vlasic.