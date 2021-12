Inter-Torino, problema gastrointestinale per Vojvoda: non è nemmeno in panchina

C'è Ola Aina sulla sinistra al posto del kosovaro

Mergim Vojvoda non sarà a disposizione di Ivan Juric per Inter-Torino. Il laterale kosovaro, regolarmente convocato per la trasferta di Milano, si è dovuto fermare e non sarà nemmeno in panchina. Come riportato da Dazn, a fermare Vojvodaè un problema gastrointestinale. Al suo posto, sulla corsia di sinistra, torna dal 1' Ola Aina.