Inter-Toro 5-0, le reazioni social: “Non è un Toro ma un vitello da latte”

Notte fonda per il Torino a San Siro nella prima gara di campionato. I granata praticamente non scendono in campo, essendo nulli sia in costruzione che in difesa. L'Inter, al netto della superiorità tecnica, gestisce la partita come vuole, complici anche gli errori difensivi di Biraghi, Masina, e un retropassaggio killer di Gineitis nel terzo gol. In attacco nulla da fare per Vlasic, Simeone e Ngonge. Granata surclassati su tutti i piani. Di seguito le migliori reazioni social dei tifosi granata su X dopo il match tra Torino e Inter.