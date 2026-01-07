Nei minuti precedenti alla sfida tra Torino e Udinese Ardian Ismajli, giocatore granata, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di DAZN. Di seguito le dichiarazioni.
PREPARTITA
Ismajli pre Torino-Udinese: “Verona è passata, oggi occasione per fare punti”
Le parole del giocatore granata
"Siamo contenti, a Verona abbiamo fatto una grande gara, in cui abbiamo meritato i punti. Abbiamo portato i punti a casa, ma è finita. Oggi è un'altra occasione per fare punti. Non è facile in Serie A, ma siamo in un momento buono"
