Israel e Coco in campo oggi: gli impegni dei Nazionali

Lunedì 13 ottobre, prosegue la sosta per le Nazionali e proseguono gli impegni dei granata che sono partiti con le rispettive Nazionali. La giornata odierna vede in programma partite per due elementi della rosa di Marco Baroni: Franco Israel e Saul Coco. Le situazioni dei due granata sono diverse, con il primo che sarà impegnato in un'amichevole e con il secondo, invece, che poco può sperare ma che comunque rimarrà punto cardine della Guinea Equatoriale. Doppio impegno, che vi raccontiamo come sempre qui su Toro News nelle prossime pagine e successivamente anche nel post-partita.