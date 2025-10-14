Israel: “Vi spiego perché ho scelto il Torino”

"Nonostante abbia 'concesso' un gol nei minuti finali che lascia un po' l'amaro in bocca, Franco Israel è stato uno dei più brillanti nella vittoria dell'Uruguay contro l'Uzbekistan nella seconda amichevole di questa pausa Nazionali per la formazione di Marcelo Bielsa". Così "El Pais", il più importante giornale uruguayano, commenta la prestazione del portiere granata nella sfida di ieri, lunedì 13 ottobre. Una prestazione estremamente valida, con Israel che si è trovato a sfruttare - e molto bene - l'occasione offertagli da Bielsa come portiere titolare nella gara amichevole contro l'Uzbekistan. Una prestazione che lo stesso estremo difensore ha commentato, con gioia evidente dalle sue parole. Proprio a conclusione dell'intervista rilasciata al termine di Uruguay-Uzbekistan, Israel ha commentato la sua scelta di passare dallo Sporting Lisbona al Torino.

Israel: "Ho scelto il Torino perché..."

"Era un passo che dovevo fare, perché negli ultimi mesi non ho giocato molto e - a maggior ragione che è la stagione dei Mondiali - avevo bisogno di questo cambiamento: trovare continuità in un campionato così importante e competitivo come quello italiano... Credo di aver preso una buona decisione". Così Franco Israel ha commentato la propria scelta di tornare in Italia, tornare a Torino ma questa volta... con la maglia granata.