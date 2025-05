Italia, Casadei e Ricci nelle scelte di Spalletti per Norvegia e Moldavia

Il ct della nazionale Luciano Spalletti ha sciolto le riserve sulle convocazioni in vista degli impegni contro Norvegia e Moldavia, validi per le qualificazioni al Mondiale del 2026. Tra le scelte del commissario tecnico ci sono anche i due granata Cesare Casadei e Samuele Ricci. Anche nei precedenti impegni i due giocatori erano stati convocati, tanto che Ricci aveva disputato diversi minuti contro la Germania. L'esordio per l'ex Inter invece è stato rimandato.