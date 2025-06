Italia Under 21, Casadei in campo a 20 dalla fine più supplementari

Nella serata di oggi, domenica 22 giugno, l'Italia Under 21 è scesa in campo contro la Germania nella gara valida per i quarti di finale degli Europei di categoria. Serata sfortuna per Cesare Casadei e compagni che hanno subito la rimonta dai rivali e sono fuori dal torneo dopo una sconfitta per 3-2 maturata nei tempi supplementari. Il centrocampista del Torino è entrato in campo subito dopo il gol del pareggio a 20' dalla fine. Ha dimostrato grande cuore e grinta come tutti gli azzurrini, che al minuto 95 hanno riacciuffato la partita in 9 uomini. La nazionale è poi crollata ai tempi suopplementari tentando di difendere il risultato sino ai rigori. Gara in ombra per Cesare Casadei che è entrato in una situazione difficile e ha dovuto fare il lavoro sporco, correndo dietro al pallone e agli avversari.