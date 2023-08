Juric contro Ranieri: idee e caratteri diversi. Per il croato anche un tabù da sfatare

Solo un giorno, poi alle 18.30 di lunedì 21 suonerà alto il fischio d'inizio della stagione del Torino. L'avversario è il Cagliari di Claudio Ranieri, neopromosso in Serie A dopo aver vinto la finale playoff contro il Bari. L'ex allenatore del Leicester torna dunque nel massimo campionato italiano dopo l'avventura in cadetteria. Sarà dunque Juric contro Ranieri, due filosofie di calcio diverse tra di loro. E i precedenti sorridono al tecnico dei sardi.

Due modi diversi di intendere il calcio

Questo sarà il quarto confronto tra due tecnici molto diversi tra di loro per stile di gioco e anche come modo di vivere la gara. Claudio Ranieri si è sempre distinto per la grande tranquillità con cui scende in campo e impartisce ordini, al contrario di Ivan Juric, sempre molto attivo dalla panchina e senza peli sulla lingua se ci sono scelte drastiche da prendere. Due modi di fare che incidono anche sugli stili di gioco. Il serbo propone un calcio grintoso basato sul pressing asfissiante, che accetta l'uno contro uno e non fa mai a meno della fantasia dei giocatori più vivaci. L'esatto contrario di Ranieri, che nella sua lunga e soddisfacente carriera ha sempre proposto il classico 4-4-2 abbottonato basato sulla solidità difensiva, su un atteggiamento decisamente più attendista e portato più a sfruttare l'arma del contropiede.