Juric, crisi senza precedenti in Premier e la stampa lo paragona a Beckham…

La società viaggia spedita verso la retrocessione

Simone Napoli 27 febbraio 2025 (modifica il 28 febbraio 2025 | 15:19)

Sono tempi bui per l'ex allenatore del Torino Ivan Juric, attuale tecnico del Southampton, ultimo in Premier League. Dopo aver concluso la sua esperienza all'ombra della Mole, l'allenatore croato, oggi in Inghilterra in seguito ad una breve parentesi a Roma, non sta riscontrando lo stesso impatto avuto in granata soprattutto a livello di carisma e di risultati. In granata l'ex Torino ha collezionato 114 partite in Serie A con una media di 1,37 punti a partita conquistati e il numero di vittorie leggermente superiore a quello di pareggi e sconfitte (40 v, 36 p, 38 s). Al Southampton però, così come alla Roma, Juric sta continuando a collezionare risultati negativi.

Un record da horror: Juric peggiore della storia.. — Dopo le 12 partite in giallorosso, dove ha collezionato 4 successi, 3 pareggi e 5 sconfitte, con una media punti di 1,25 a partita, il tecnico nativo di Spalato è stato scelto dal Southampton per provare ad uscire dalla crisi. I risultati però non sono stati quelli sperati prima dell'ingaggio: arrivato sulla panchina dei Saints dopo l'esonero del vecchio allenatore Russell Martin il 21 dicembre del 2024, il tecnico ha però infilato una serie di pessimi risultati tali da far sprofondare i biancorossi sempre di più verso la Championship. Il suo Southampton è infatti ultimo in Premier League con solo 9 punti e la peggior differenza reti del campionato: per Juric solo una vittoria in 10 partite di campionato il 1° febbraio contro l'Ipswich Town per 1-2 e poi 9 sconfitte. Un dato che non migliora se si allarga anche alle gare di FA Cup dove i Saints erano partiti bene superando lo Swansea al 3° turno, finendo però la loro avventura in coppa nazionale dopo il KO contro il Burnley - formazione di Championship. Un totale, per niente invidiabile, di 2 vittorie e 10 sconfitte in 12 match che hanno portato la stampa inglese a criticarlo duramente: secondo i media britannici il croato è stato definito il peggior manager della storia della Premier League e, con la sua media di 0,3 punti a partita maturato dopo l'ultimo 4-0 subito contro il Chelsea, anche i dati lo condannano come il peggiore della storia della lega inglese.

"Salvezza? Ha le stesse possibilità di Beckham di essere il nuovo James Bond".. — Nessuno ha fatto peggio di Juric nella storia della Premier. Il record negativo di cui è diventato protagonista l'ex Torino lo ha portato al centro della critica della stampa britannica, da sempre nota per la sua critica diretta e tagliente: il Daily Mail in particolare, intervenuto sulla questione Juric e Southampton, ha scritto che "stanno andando incontro a una delle peggiori stagioni nella storia della Premier League, motivo per cui i bookmakers ritengono che le loro chance di salvarsi sotto la guida di Ivan Juric siano le stesse di vedere David Beckham come prossimo James Bond o Meghan Markle presidente degli Stati Uniti”. Insomma, parole non proprio al miele quelle per l'ex Torino che a onor del vero, ha preso una squadra che già navigava in acque tempestate, e che con questi risultati sta portando alla deriva: la retrocessione. Il terz'ultimo posto occupato da Ipsiwich e Leicester dista 8 lunghezze, ma la prossima partita in calendario è il Liverpool e la distanza potrebbe diventare incolmabile. Intanto lui, interrogato sulla sua possibile permanenza al Southampton, ha risposto: "Sì. So che la situazione è difficile e la Championship è una possibilità concreta. La mia idea era di venire in Inghilterra dopo molti anni in Italia. Ho iniziato a creare qualcosa e so che devo avere pazienza. Era la mia idea di due mesi fa ed è ancora la stessa", ha dichiarato l'ex Torino.