Juventus, quanta fatica in casa: appena tre le vittorie bianconere in stagione

Il rendimento casalingo dei rivali cittadini non spicca particolarmente in questa prima fase di stagione

Piero Coletta 5 novembre - 16:00

La Juventus si appresta ad affrontare un altro derby della Mole e lo farà con alle spalle il pareggio contro lo Sporting Lisbona, che complica e non poco il cammino dei bianconeri in Champions League. L'ennesimo risultato non positivo della squadra di Luciano Spalletti, da poco tecnico della Vecchia Signora, è però in linea con il quadro stagionale della squadra: mai battuta in casa, ma neanche troppo convincente.

Appena tre le vittorie complessive — La stagione della Juventus era iniziata con il 2-0 maturato all'Allianz Stadium contro il Parma per 2-0. Successivamente i bianconeri hanno raccolto ancora vittoria contro l'Inter per 4-3, una delle gare più matte della storia recente del calcio italiano. Da lì in poi in campionato la Juventus ha stentato anche in casa. Pareggio per 1-1 contro l'Atalanta agguantato nei minuti conclusivi della sfida, poi lo scialbo 0-0 contro il Milan. Il tanto agognato sospiro di sollievo è arrivato solo nella gara interna contro l'Udinese, vinta per 3-1 non senza brividi.

Zero vittorie in Champions League — Nella massima competizione europea le cose non sono andate bene, anzi a tratti sono anche andate peggio. All'esordio stagionale in Champions League (con Tudor ancora sulla panchina), i bianconeri non sono andati oltre il 4-4 contro il Borussia Dortmund. Lasciando stare le altre due trasferte spagnole, contro lo Sporting Lisbona è maturato un altro pareggio, tra l'altro in rimonta. Forse i bianconeri avrebbero meritato di più, ma i dati sono abbastanza indicativi: mai sconfitti, ma pochissime le gioie casalinghe.