Juventus-Torino 0-0, le reazioni social: “Paleari, Coco, Simeone gente da Toro”

Finisce a reti inviolate il derby di andata tra Juventus e Torino. I granata escono dall'Allianz Stadium con un punto più che meritato. Il Toro ha mostrato grande solidità difensiva per tutti e i novanta minuti della stracittadina. Nel primo tempo i granata sono stati più coperti, attaccando poco ma concedendo ancora meno. Da segnalare una gran palla di Ngonge che manda Simeone sotto porta, ma l'argentino si allunga la sfera e non calcia. Nel secondo tempo invece il Torino è stato più arrembante, iniziando subito con il Cholito che trova il gol anche se in fuori gioco netto. Poi due occasioni, prima con Adams e poi con lo stesso Simeone, ma per due volte Di Gregorio ha detto di no. Dall'altro lato anche la Juventus ha detto la sua, ma in due occasioni Paleari si è fatto trovare pronto su David e McKennie. Un Toro compatto quello di stasera, che poche volte è andato in difficoltà e senza mai sfigurare. Di seguito le migliori reazioni social dei tifosi del Torino su X dopo il derby tra granata e bianconeri.