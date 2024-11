Juventus-Torino 2-0, contestazione del settore ospiti a fine gara

Contestazione da parte del settore ospiti nel finale di Juventus-Torino. Gli 857 tifosi granata nello spicchio dell’Allianz Stadium (ancora assenti per propria scelta, come sempre negli ultimi anni, i gruppi Ultras della Maratona) hanno respinto i giocatori che si erano avvicinati per salutarli. Umore della piazza ai minimi storici dopo il ko nel derby che vale la settima sconfitta nelle ultime otto partite disputate. E ora tra i tifosi granata forse lo scoramento supera la rabbia.