Juventus-Torino, numeri da incubo per i granata nel fortino bianconero: i dettagli

Nelle 13 sfide giocate all'Allianz Stadium, il Torino non è mai riuscito a portare a casa i tre punti
Sabato 8 novembre 2025 alle ore 18:00 andrà in scena il derby della Mole fra la Juventus di Luciano Spalletti e il Torino di Marco Baroni. Il match valido per l'undicesima giornata del campionato di Serie A 2025/2026 si giocherà all'Allianz Stadium di Torino. Questo sarà il derby numero 161 tra Juventus e Torino in Serie A; i bianconeri godono di un saldo positivo di 78 vittorie a fronte di meno della metà di quelle granata (35), con 47 pareggi a completare il quadro. Inoltre, quella bianconera è la squadra contro cui il Torino ha subito più sconfitte nel torneo (78) e dalla quale ha incassato più gol (248) nella competizione.

Juventus-Torino, l'Allianz Stadium è un fortino: sono 13 le gare senza vittoria per i granata

La Juventus è rimasta imbattuta in 37 degli ultimi 38 derby contro il Torino in Serie A (27V, 10N). Per trovare l’ultima esultanza granata bisogna tornare indietro nel tempo, fino al 26 aprile 2015, quando le reti di Darmian e Quagliarella fissarono il risultato sul 2-1. In più, la striscia di 20 match consecutivi senza sconfitta (14V, 6N) è la seconda serie aperta più lunga della Juventus nel massimo campionato, dopo quella contro il Bologna (26). Mentre, l’ultimo derby vinto dal Torino in casa della Juventus in Serie A risale all’1-2 del 9 aprile 1995 (autorete di Maltagliati e doppietta di Rizzitelli per i granata allenati da Nedo Sonetti contro la squadra di Marcello Lippi); da allora, in 21 sfide, ben 14 successi dei bianconeri e 7 pareggi. All’Allianz Stadium la Juventus vanta 10 vittorie e 3 pareggi negli 13 derby di campionato contro i granata. Tra le squadre che non hanno mai vinto all’Allianz Stadium contro la Juventus in Serie A, soltanto il Bologna ha giocato più partite (16).

