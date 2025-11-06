Juventus-Torino: numeri, statistiche e curiosità sul derby della Mole

Un articolo sui bilanci delle partite tra Torino e Juventus, in vista del prossimo derby della Mole tra granata e bianconeri

Sabato alle 18:00 si gioca la stracittadina di Torino, che contrappone granata e bianconeri. Una sfida che rappresenta due filosofie e visioni del calcio opposte, una gara che rimane sempre sentitissima tra le due tifoserie opposte. Il Torino arriva in un buon momento di forma, cinque risultati utili di fila, avendo finalmente trovato le sue geometrie tattiche e con l'intenzione di continuare questa striscia positiva. Dall'altro lato invece la Juventus, che dopo l'esonero di Tudor e l'arrivo di Spalletti deve ricominciare a ingranare per non perdere la corsa per la sfida ai vertici della Serie A. Il derby arriva dunque in un momento cruciale per entrambe le squadre. In vista della gara, ecco tutti i numeri e le statistiche della stracittadina torinese (vengono considerate solo le partite ufficiali, non le amichevoli).