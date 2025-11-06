Sabato alle 18:00 si gioca la stracittadina di Torino, che contrappone granata e bianconeri. Una sfida che rappresenta due filosofie e visioni del calcio opposte, una gara che rimane sempre sentitissima tra le due tifoserie opposte. Il Torino arriva in un buon momento di forma, cinque risultati utili di fila, avendo finalmente trovato le sue geometrie tattiche e con l'intenzione di continuare questa striscia positiva. Dall'altro lato invece la Juventus, che dopo l'esonero di Tudor e l'arrivo di Spalletti deve ricominciare a ingranare per non perdere la corsa per la sfida ai vertici della Serie A. Il derby arriva dunque in un momento cruciale per entrambe le squadre. In vista della gara, ecco tutti i numeri e le statistiche della stracittadina torinese (vengono considerate solo le partite ufficiali, non le amichevoli).
CAMPIONATO
Juventus-Torino: numeri, statistiche e curiosità sul derby della Mole
Torino-Juventus, i numeri e le statistiche della sfida
1 - La vittoria del Torino nei derby della Mole del campionato Alta Italia
1 - La vittoria della Juventus nei derby della Mole del campionato Alta Italia
1 - Il gol più veloce della storia del derby lo segnò Valentino Mazzola dopo appena un minuto nella sfida contro la Juventus del 18 giugno 1944
2 - Gli autogol di Aldo Ballarin (Torino), record del derby della Mole
2 - I pareggi nei derby della Mole del campionato Alta Italia
4 - I gol segnati da Hans Kämpfer (Torino), il miglior marcatore in un singolo derby: nell'1-4 del 03/02/1907
4 - I derby della Mole disputati nel Campionato Alta Italia
4 - Le vittorie del Torino nei derby della Mole di Coppa Italia
4 - I pareggi consecutivi nel derby della Mole, tra il 03/04/1977 ed il 19/11/1978, la striscia più lunga
5 - I pareggi nei derby della Mole in Coppa Italia
6 - Il maggior numero di derby giocati in un anno solare. Era il 1988 e le due squadre si sfidarono 3 in campionato, 2 in Coppa Italia ed una nello spareggio per l’accesso alla Coppa Uefa
6 - I clean sheet di Lido Vieri e Giuliano Terraneo, i portieri del Torino che hanno chiuso più derby della Mole con la rete inviolata
6 - I derby della Mole consecutivi in cui è andato in rete Felice Borel (Juventus), dal 04/12/1932 al 10/03/1935, il miglior marcatore della sfida per gare consecutive
6- Il peggior passivo del Torino in un derby, 6-0 in Juventus-Torino del del 20\4\1952
7 - Il numero di campionati di Serie A in cui il Torino ha vinto il derby sia in casa sia in trasferta
7 - Le vittorie consecutive della Juventus tra il 25/10/2008 ed il 30/11/2014, la striscia più lunga di successi nel derby della Mole
8-0 - La partita vinta con più reti di scarto: Torino-Juventus 8-0 del 17/11/1912
8 - I derby della Mole persi da Giampiero Ventura (Torino), l'allenatore più sconfitto
8 - Gli stadi in cui si è giocato il derby della Mole (Campo sportivo di Piazza D'Armi, Stradale Stupinigi, Motovelodromo di corso Casale, Stadio Filadelfia, Comunale (ex Mussolini), Stadio delle Alpi, Stadio Olimpico "Grande Torino", Juventus Stadium)
9 - Le reti segnate da Paolo Pulici, il miglior marcatore del Torino nel derby della Mole
9 - Le vittorie della Juventus nei derby della Mole di Coppa Italia
11 - I clean sheet di Dino Zoff, il portiere che ha chiuso più derby della Mole con la rete inviolata
11 - I derby della Mole pareggiati da Giovanni Trapattoni (Juventus), l'allenatore con più match finiti in parità
13 - I derby della Mole vinti da Giovanni Trapattoni (Juventus), l'allenatore più vincente
14 - Le reti segnate da Giampiero Boniperti (Juventus), il miglior marcatore del derby della Mole
14 - La partita con più reti segnate: l'8-6 per il Torino del 09/02/1913
16 - Il numero di campionati di Serie A in cui la Juventus ha vinto il derby sia in casa sia in trasferta
18 - I derby della Mole disputati in Coppa Italia
20 - I derby della Mole disputati da Gigi Radice, l'allenatore del Torino più presente
22 - Il maggior numero di partite senza vittorie del Torino, dal 30/11/2014 al 11\01\2025, la striscia più lunga della storia del derby della Mole
24 - I derby della Mole consecutivi con almeno un gol segnato dalla Juventus (striscia aperta dal 25 ottobre 2008)
28 - I derby della Mole giocati da Gaetano Scirea e da Giovanni Varglien, recordmen per presenze nella gara con la maglia della Juventus
30 - I derby della Mole giocati da Giorgio Ferrini (Torino), il recordman per presenze con un'unica maglia
30 - I derby della Mole giocati da Teobaldo Depertini, recordman di presenze come Ferrini, ma con due maglie diverse (27 con la Juventus, 3 con il Torino)
31 - I derby della Mole disputati da Giovanni Trapattoni (Juventus), l'allenatore più presente
43 - Sono i giocatori che hanno vestito entrambe le maglie in prima squadra
47 - I derby della Mole senza gol subiti dal Torino
51 - Le vittorie del Torino nei derby della Mole in campionato
53 - I pareggi nei derby della Mole in campionato
56 - Le vittorie totali del Torino nei derby della Mole
60 - I pareggi totali nei derby della Mole
72 - I derby della Mole senza gol subiti dalla Juventus
84 - Le vittorie della Juventus nei derby della Mole in campionato
94 - Le vittorie totali della Juventus nei derby della Mole
188 - I derby della Mole disputati in campionato
210 - I derby della Mole disputati
245 - Le reti segnate dal Torino nei derby della Mole
314 - Le reti segnate dalla Juventus nei derby della Mole
864 - I minuti di imbattibilità di Gianluigi Buffon (Juventus), record per minuti consecutivi nei derby della Mole
931 - I minuti a digiuno di gol del Torino, dal 24/02/2002 al 30/11/2014, la striscia più lunga della storia del derby della Mole
1907 - Anno in cui si giocò il primo derby, vinto dai granata per 2-1, al Velodromo Umberto I di Torino, quartiere Crocetta. Il derby della Mole è considerata la stracittadina più antica d'Italia.
3843 - I giorni che sabato saranno passati dall'ultima vittoria del Torino in un derby della Mole
70200 - Gli spettatori nel derby della Mole del 28/10/1962 (il record della sfida)
