Juventus, Vlahovic si allena in gruppo: recuperato in vista del derby

L'attaccante ha recuperato dal problema fisico

Prosegue l'avvicinamento al derby della Mole, in programma sabato alle ore 18 e che vedrà il Torino affrontare la Juventus all'Allianz Stadium di Torino. La novità principale in casa bianconera riguarda la condizione fisica di Dusan Vlahovic. L'attaccante serbo, in rete nella gara contro lo Sporting Lisbona, era in dubbio in vista della stracittadina a causa di un problema fisico riscontrato proprio contro i lusitani. Nella giornata di oggi, come riportato da Sky Sport, l'ex Fiorentina ha sostenuto in gruppo l'allenamento regolarmente. Spalletti così recupera l'attaccante in vista della gara di sabato.