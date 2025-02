La frecciata di Lotito: “Rovella vale cento Ricci”

Samuele Ricci per lungo tempo era stato un obiettivo della Lazio di Claudio Lotito, soprattutto nell'estate del 2023. Poi il patron biancoceleste decise di affondare la presa su Nicolò Rovella, che arrivò dalla Juventus per 15 milioni di euro. Una scelta che fece storcere il naso a molti tifosi della Lazio, ma che Lotito non rimpiange minimamente. Il numero uno del club capitolino infatti, in visita al Club Lazio Montecitorio, ha rilasciato delle dichiarazioni proprio a riguardo: "A luglio venivo attaccato per le scelte che avevo fatto. Su questi ricordo delle battute che feci. All'epoca mi dicevano che dovevo prendere Ricci, io dicevo che erano gli spaghetti. Io ho preso Rovella, che vale 100 volte Ricci, non solo dal punto di vista sportivo, ma anche come persona".