La giornata: in campo le Nazionali, l’Italia sfida l’Inghilterra al Maradona

Oggi, giovedì 23 marzo, l'Italia di Roberto Mancini scenderà in campo per il primo match di qualificazione agli Europei 2024 contro l'Inghilterra. La sfida andrà in scena alle 20.45 allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, e tra gli Azzurri convocati c'è anche il difensore del Torino Alessandro Buongiorno.