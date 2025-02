La salvezza passa dalle prossime tre tappe: Toro, questo è la prova di maturità

La rinascita dopo aver toccato il fondo

Storicamente la quota salvezza si è sempre aggirata attorno ai 40 punti. Quest'anno, viste le grandi difficoltà che stanno attraversando le squadre in zona retrocessione, questa quota potrebbe essere più bassa, ma per raggiungere l'obiettivo salvezza il prima possibile non serve fare calcoli. Serve vincere le prossime tre gare: la squadra di Vanoli sarà protagonista di due trasferte consecutive a Monza e a Parma, prima di rientrare all'Olimpico Grande Torino il 15 marzo per la partita casalinga contro l'Empoli che precede la sosta nazionali. In questo trittico di match il Torino deve fare all-in e portarsi tutto il piatto a casa per poi giocare con più spensieratezza senza per forza guardarsi alle spalle. E pensare che poco più di due mesi fa questo obiettivo sembrava lontano anni luce, ma con il carisma di Vanoli, bravo innanzitutto ad unire e a responsabilizzare un gruppo orfano dei suoi leader più carismatici e poi a trasmettere loro il vero cuore Toro che è stato in grado di inanellare 10 risultati utili nelle ultime 12 partite: 3 vittorie con Milan, Cagliari ed Empoli e 7 pareggi contro Udinese, Juventus, Atalanta, Bologna e Fiorentina che precedono il Torino in classifica, mentre le uniche due sconfitte sono arrivate contro il Bologna complici anche degli errori individuali dei granata. Risultati buoni nati dopo aver toccato il fondo nel derby senz'anima dell'andata. E pensare che questi risultati sarebbero potuti essere di gran lunga migliori con quel guizzo in più mancato ad una squadra che - ed è comunque bene ricordarlo - è privo da tanto, troppo, tempo di Duvan Zapata, Schuurs e del miglior Ilic (ormai destinato a rimanere a Torino) che per qualità potenziali potrebbe fare molto meglio di quello dimostrato fin qui.