L’Atalanta chiede il 3-0 a tavolino per la gara contro il Torino: le ultime

Non solo la Lega di Serie A si è costituita davanti al Giudice sportivo contro il Torino, ma anche la Dea che chiede la vittoria a tavolino

L'Atalanta chiede il 3-0 a tavolino per la sfida non disputata contro il Torino, partita che era in programma lo scorso 6 gennaio al Gewiss Stadium. Non solo: anche la Lega di Serie A si è costituita davanti al Giudice sportivo contro Torino, Udinese e Salernitana (le tre squadre che non avevano potuto disputare le partite rispettivamente contro Atalanta, Fiorentina e Venezia per via delle disposizioni delle Asl locali). Si tratta della prima volta in cui questo accade. La Dea, come singola società, chiede la vittoria a tavolino, che è stata assegnata all’Udinese per la partita non disputata contro la Salernitana (LEGGI QUI). La costituzione in giudizio della società orobica è arrivata in extremis, alle 23.30 della serata di mercoledì, poco prima della scadenza dei termini. Il Torino, al contrario, ha richiesto il rinvio della partita a data da destinarsi, in quanto - a seguito dell'aumento dei contagi - il gruppo squadra era stato bloccato dalla Asl locale. La quarantena di 10 giorni imposta al club piemontese dall'Azienda Sanitaria Locale è stata poi cancellata dal Tar l'8 gennaio, due giorni dopo la data della partita in programma a Bergamo. Domani il Giudice sportivo esaminerà tutti i documenti e – salvo sorprese - emetterà la sua decisione in merito al caso.