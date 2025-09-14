Lazaro pre Roma-Torino: “Abbiamo parlato molto. Vedo qualità”

Nei minuti precedenti alla sfida tra Roma e Torino, gara della terza giornata della Serie A 25/26, Giocatore Roma ha rilasciato delle dichiarazioni in merito alla partita. Di seguito le dichiarazioni.

Su quali aspetti avete lavorato in difesa? "Abbiamo lavorato sugli aspetti tattici. Abbiamo parlato anche di una grande prestazione dal punto di vista mentale. Speriamo di fare bene"

Che stagioni speri che sia per te e per il Torino?"Abbiamo appena iniziato, ma vedo tanta qualità. Speriamo di fare gol e punti per iniziare a vincere e speriamo di fare anche una grande stagione".